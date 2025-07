Pronostico Perth Glory-Milan, ultima tappa australiana: Allegri vuole concentrazione

Il Milan si appresta a chiudere la tournée in Australia con la sfida ai padroni di casa del Perth-Glory. Quella in programma domani all'HBF Park di Perth sarà la terza partita disputata nella terra dei canguri e, come sottolineato da mister Allegri in conferenza stampa, rappresenterà un test importante soprattutto dal punto di vista mentale.

Pronostico Perth Glory Milan, la sfida ai raggi X

I rossoneri partono con i favori del pronostico nella sfida contro il Perth Glory. Le principali agenzie di scommesse quotano la vittoria del Milan intorno all'1,10, segno di un divario tecnico evidente tra le due formazioni. Il valore complessivo della rosa australiana, nettamente inferiore rispetto a quella rossonera, non lascia molti dubbi sull'esito atteso del match. Un successo dei padroni di casa, guidati da David Zdrilic, pagherebbe circa 15 volte la posta, mentre il pareggio si aggira mediamente attorno al 7,00. Quote che fotografano perfettamente la differenza di categoria tra le due squadre.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori, nonostante lo squilibrio tra le due formazioni, l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.80) a differenza del segno No Goal (1.85). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nel'arco dei novanta minuti si prevede una partita ricca di emozioni: l'Over 2.5 è infatti molto più basso (1.25 circa) rispetto all'esito opposto; Under2,5 (a 3.50 circa).

Perth Glory-Milan pronostico, le ultime sulla squadra partita

In vista della sfida di domani, Massimiliano Allegri valuta un ampio turnover, con l’intenzione di concedere spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio nelle prime due uscite australiane. Sarà dunque l’occasione per diversi elementi della rosa di accumulare ritmo partita e mettere minuti nelle gambe. Tra i titolari dovrebbero figurare il neoacquisto Pervis Estupinan, il suo corrispettivo sulla corsia destra Alex Jimenez, il centrocampista Warren Bondo, e il duo offensivo formato da Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

Pronostico Perth Glory Milan, i precedenti

Non esiste alcun precedente ufficiale tra Milan e Perth Glory, né i rossoneri hanno mai affrontato in gare ufficiali una squadra australiana. L'unico legame tra il club di Via Aldo Rossi e la città di Perth risale a un'amichevole disputata contro la Roma, organizzata per commemorare i 30 anni dalla scomparsa di Agostino Di Bartolomei. In quella occasione, il Milan – momentaneamente guidato in panchina da Daniele Bonera – venne sconfitto per 5-2.

Perth Glory-Milan pronostico, Okafor ancora decisivo?

Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la convincente vittoria sul Liverpool, il Milan si prepara ad affrontare l'avversario, almeno sulla carta, più abbordabile del tour australiano: il Perth Glory, fanalino di coda dell’A-League. Secondo le ultime indiscrezioni da Perth, Allegri sarebbe orientato a un ampio turnover, con l'obiettivo di dare spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio nelle prime due uscite. Tra i possibili titolari figura anche Noah Okafor, grande protagonista contro il Liverpool con una doppietta da subentrato. L'attaccante svizzero avrà ora la chance di partire dal primo minuto: riuscirà a lasciare il segno anche da titolare? Nella tabella di seguito trovi le migliori quote.

