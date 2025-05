Pronostico Milan-Bologna, quando il Diavolo incontra Italiano non finisce mai in parità

Il Milan vince ancora e Sergio Conceiçao sembra aver davvero trovato la strada giusta. Grazie al 2-1 nel posticipo del 35° turno di Serie A in casa del Genoa i rossoneri conquistano la terza vittoria consecutiva (per la prima volta da quando è arrivato l'ex Porto), la quarta nelle ultime 5 partite giocate. E ora il prossimo appuntamento, prima della finale di Coppa Italia, sarà sempre contro il Bologna di Vincenzo Italiano nell'anticipo di venerdì sera alle 20.45 a San Siro.

Pronostico Milan Bologna, la sfida ai raggi X

Le previsioni della vigilia danno il Milan leggermente favorito, ma il successo del Diavolo mediamente a 2.45, è indice della difficile partita che attende i rossoneri. Il Bologna di Italiano ha vinto solo due (contro Verona e Venezia) delle ultime sei gare giocate in trasferta, con due pareggi e altrettante sconfitte. Nonostante questo le quote del Bologna non sono così proibitive, con i rossoblu offerti in lavagna a 2,75 circa. Il pareggio lo possiamo trovare mediamente a 3,35.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.70) a differenza del segno No Goal (2.00) mentre per quello che riguarda il numero di goal segnati nel match, regna l'equilibrio (1.85 circa, sia l'Under 2.5 che l'Over 2.5).

Milan-Bologna pronostico, le ultime sulla squadra di Vincenzo Italiano

Dopo l’1-1 ottenuto nell’ultima giornata di campionato contro la Juventus, il Bologna è tornato al lavoro a Casteldebole per preparare la doppia sfida contro il Milan: prima l’incontro di Serie A in programma venerdì 9 maggio, poi la finale di Coppa Italia prevista per il 14. Questa mattina, l’allenatore Vincenzo Italiano ha guidato una seduta a porte chiuse. I calciatori maggiormente impiegati domenica hanno svolto lavoro in palestra, mentre il resto del gruppo ha disputato una partitella a campo ridotto. Proseguono gli allenamenti individuali per Emil Holm e Dan Ndoye, mentre Estanis Pedrola continua il percorso di terapie.

Pronostico Milan Bologna Serie A, i precedenti

Durante gli ultimi 49 incontri, Milan ha vinto 31 gare, pareggiando 11, mentre il Bologna ha vinto 7 volte. La differenza reti è 89-44 in favore dei rossoneri. L'ultimo precedente a Milano risale al 27 Gennaio 2024 con Pioli in panchina, la partita finì 2-2 con gli ospiti che riuscirono a pareggiare grazie ad un calcio di rigore al 92'. I rossoneri sono imbattuti negli ultimi 8 incontri e per trovare un successo dei Felsinei dobbiamo tornare al 2016, quando il Bologna espugnò San Siro grazie ad una rete di Emanuele Giaccherini. 0-1 il risultato finale. Curiosamente Vincenzo Italiano non ha mai pareggiato contro il Milan: 4 vittorie e 5 sconfitte in 9 partite.

Milan-Bologna pronostico, 'El Bebote' torna titolare?

Buon impatto di Santiago Gimenez nella sfida del "Ferraris", dove il Milan ha ribaltato il risultato contro il Genoa imponendosi per 2-1, grazie al gol di Rafael Leao e all'autorete di Morten Frendrup. L’attaccante messicano è entrato nel secondo tempo, pochi minuti dopo il vantaggio dei padroni di casa, dando il suo apporto alla rimonta rossonera. È stato proprio il numero 7 a servire l’assist per il pareggio firmato da Leao, con un preciso passaggio in profondità e grande lucidità nel mettere il pallone al centro per il compagno portoghese. Dopo alcune prestazioni altalenanti, Gimenez sta mostrando segnali di crescita e continuità: nelle ultime due partite ha collezionato un gol e un assist. Per questo, contro il Bologna, il nostro consiglio è Gimenez marcatore, offerto a 2.40 su Bet365, 2.75 su Snai e 2.90 su Eurobet.

