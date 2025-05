Pronostico Milan-Bologna, i bookmakers prevedono gol da ambo le parti: le quote

Dopo la vittoria contro il Bologna per 3-1 a San Siro nell'anticipo della 36^ giornata di Serie A, il Milan tornerà in campo per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo stadio Olimpico di Roma sempre contro gli emiliani di Vincenzo Italiano.

Pronostico Milan Bologna, la sfida ai raggi X

Le previsioni della vigilia danno il Milan leggermente favorito, ma il successo del Diavolo mediamente a 2.50, è indice della difficile partita che attende i rossoneri. Il Bologna di Italiano giocherà una finale dopo 51 anni e nonostante questo le quote del Bologna non sono così proibitive, con i rossoblu offerti in lavagna a 2,85 circa. Il pareggio lo possiamo trovare mediamente a 3,10.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.80) a differenza del segno No Goal (1.90) mentre per quello che riguarda il numero di goal segnati nel match (1.65 l'Under 2.5 rispetto al 2.00 dell'Over 2.5) filtra grande equilibrio, con la tensione del grande appuntamento che potrebbe fare da padrona.

Milan-Bologna pronostico, le ultime sulla squadra di Vincenzo Italiano

Entusiasmo e voglia di vincere un trofeo. Dopo 51 anni, il Bologna torna in finale di Coppa Italia. Oltre ai 30mila tifosi che nelle prossime ore prenderanno la via verso la Capitale per la finale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì sera alle 21, c'è un'altra comitiva rossoblù che presto partirà verso Roma. Ovviamente si tratta di quella guidata da Vincenzo Italiano che porterà a Roma l'intera rosa. L'ex tecnico della Fiorentina, infatti, ha deciso di non lasciare nessuno degli effettivi della rosa a casa per quest'appuntamento storico, così come fece anche nel suo percorso in viola in occasione delle finali vissute negli scorsi anni.

Ci saranno, dunque, tutti: dallo stakanovista Sam Beukema, passando per i due bomber della squadra Riccardo Orsolini e Santiago Castro (pronto a tornare titolare), fino ad arrivare a chi non ha raggiunto neanche la doppia cifra in termini di gettoni. E allo stesso Estanis Pedrola, unico vero lungodegente rossoblù e vittima di una sfortunatissima stagione.

Pronostico Milan Bologna Serie A, i precedenti

Confronto numero 189 tra le due squadre, con 88 vittorie del Milan, 53 del Bologna e 47 pareggi. Le due squadre tornano a incrociarsi in Coppa Italia dopo 29 anni, allora il Bologna la spuntò nel doppio confronto vincendo ai rigori in un incrocio valido per i quarti di finale. nel torneo il bilancio dice 6 vittorie del Milan, 3 pareggi e 5 vittorie del Bologna. Undicesima sfida di Vincenzo Italiano al Milan, per l'attuale tecnico bolognese fin qui 4 vittorie contro il Diavolo e 6 sconfitte.



Milan-Bologna pronostico, Jovic favorito su Gimenez

Jovic o Gimenez? "Non lo dico. Non l'ho detto neanche a loro. Anche loro hanno dubbi". Questa la risposta del mister Sergio Conceiçao durante la conferenza stampa di vigilia della finale. Al momento il serbo sembrerebbe essere in vantaggio sul messicano, anche se reduce dalla doppietta contro il Bologna in campionato e da prestazioni sempre più convincenti. E allora, dopo la doppietta inferta all'Inter nella semifinale di ritorno, Luka Jovic potrebbe vivere ancora una volta una notte magica, vestendo i panni dell'eroe. Per questo, contro il Bologna, il nostro consiglio è Jovic marcatore, offerto a 3.60 su Bet365; 3.50 su Snai ed Eurobet.

