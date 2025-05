Pronostico Milan-Monza, un solo esito fin qui a San Siro: le quote

vedi letture

Il Milan si appresta ad archiviare un campionato fallimentare contro il Monza. L'ultimo appuntamento della stagione è sabato 24 Maggio alle 20.45 a San Siro. La partita non ha nessun valore ai fini della classifica: il Monza è già matematicamente retrocesso, mentre il Milan può ambire al massimo all’ottavo posto, ma solo se il Bologna non dovesse vincere.

Pronostico Milan Monza, la sfida ai raggi X

Le previsioni della vigilia danno i rossoneri nettamente favoriti, col Milan offerto dai vari book mediamente a 1,25. Nonostante la disastrosa stagione le quote del Milan restano molto basse. Un successo dei brianzoli è pagato circa 10 volte la posta, mentre il pareggio lo possiamo trovare in media a 5.00. Le quote rispecchiano lo storico delle due squadre col Milan che, in casa contro il Monza, ha sempre vinto con almeno 3 gol di scarto.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori, nonostante lo squilibrio tra le due formazioni, l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.70) a differenza del segno No Goal (2.00). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nel'arco dei novanta minuti si prevede una partita ricca di emozioni: l'Over 2.5 è infatti molto più basso (1.30 circa) rispetto all'esito opposto; Under2,5 (a 3.00 circa).

Milan-Monza pronostico, le ultime sulla squadra di Nesta

Contro il Milan, mister Alessandro Nesta sfiderà il suo passato in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita sulla panchina biancorossa. Il tecnico cercherà una vittoria di prestigio contro un’avversaria di livello per chiudere con dignità una stagione che si conclude con la retrocessione in Serie B. E rispetto alla sfida con l’Empoli i dubbi di formazione sono soltanto due. Dopo aver superato un infortunio, Luca Caldirola potrebbe tornare tra i titolari al centro della difesa. In attacco, Dany Mota è pronto a far coppia con Keita Balde e Patrick Ciurria, con quest'ultimo che potrebbe partire dal primo minuto dopo un lungo periodo ai margini.

Pronostico Milan Monza Serie A, i precedenti

Confronto numero 17 tra le due squadre con 14 vittorie del Milan e 2 del Monza. Nessun pareggio fin qui. Se ci limitiamo alle partite giocate a San Siro non c'è storia: 7 partite e 7 vittorie del Milan col Monza che complessivamente ha segnato solamente un gol, nell'ottobre 2022 con Filippo Ranocchia. Partita poi terminata 4-1 per i rossoneri. Le due partite giocate in Serie A sono state vinte dal Milan con tre reti di scarto.

Milan-Monza pronostico, Camarda sarà titolare?

Domani sera il Milan concluderà la sua stagione ospitando il Monza, guidato dagli ex rossoneri Galliani e Nesta. Sulla panchina milanista mancherà Sergio Conceição, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara all’Olimpico contro la Roma. Tra gli assenti ci sarà anche Santiago Gimenez: il centravanti ha ricevuto un cartellino rosso nello stesso match e salterà dunque l’ultima partita del campionato. Considerando poi che il Milan non ha più obiettivi da raggiungere in classifica, non è da escludere che Conceição possa concedere un’occasione dal primo minuto al giovane Francesco Camarda, che potrebbe così vivere la sua seconda presenza da titolare in Serie A, dopo quella collezionata in trasferta contro il Cagliari sotto la guida di Fonseca. Se così fosse, riuscirà il classe 2008 a segnare il suo primo gol tra i grandi? Nella tabella di seguito trovi le migliori quote.

Milan Monza pronostico: CAMARDA MARCATORE 1.95 info 2.30 info 3.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 1.024 euro, con 15€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan