Pronostico Venezia-Milan, l'ultimo dispiacere ce lo diede un ex milanista: le quote

Dopo la vittoria nel derby di Coppa italia contro l'Inter, domenica mattina la squadra di Sergio Conceiçao sarà impegnato al 'Penzo' di Venzia per la 34esima giornata di Serie A Enilive. Avversari i lagunari di Eusebio Di Francesco, alla disperata ricerca di punti salvezza dopo il pari di settimana scorsa contro l'Empoli.

Pronostico Venezia Milan, la sfida ai raggi X

Le previsioni della vigilia danno il Milan come favorito, col successo del 'Diavolo' mediamente a 1.70. Attenzione però perché il Venezia in casa è già riuscito a fermare sul pari Napoli e Lazio (entrambe 0-0), seppure i lagunari siano offerti in lavagna a 4.60 circa. Troviamo invece a 3.90 il pareggio.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.70) a differenza del segno No Goal (2.00) mentre per quello che riguarda il numero di goal segnati nel match, la direzione è abbastanza chiara (2.00 l'Under 2.5, 1.65 l'Over 2.5).

Venezia-Milan pronostico, le ultime sulla squadra di Di Francesco

Unico assente dal gruppo squadra è stato il difensore Richie Sagrado. Il giocatore ha svolto una sessione di lavoro differenziato. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate dallo staff medico nei prossimi giorni per valutare la sua disponibilità in vista della partita contro il Milan. Il Venezia punta a preparare al meglio la sfida contro una delle big del campionato, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo.

Pronostico Venezia Milan Serie A, i precedenti

Precedenti nettamente favorevoli ai rossoneri. Negli ultimi 5 incroci in Serie A: 4 vittorie del Milan e 1 pareggio. Guardando alle ultime sfide giocate in casa del club lagunare, il risultato non cambia, con il Milan reduce da due vittorie consecutive. La più recente nel gennaio 2022 quando i rossoneri si imposero per 0-3 grazie alle reti di Ibrahimovic e Theo Hernandez (doppietta). L'ultimo successo del Venezia risale alla stagione 1999/2000, quando gli arancioverdi vinsero 1-0 grazie alla rete di Filippo Maniero che due stagioni prima aveva vestito la maglia dei rossoneri.

Venezia-Milan pronostico, Jovic ancora decisivo?

Nella nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, quando tutti davano Tammy Abraham come centravanti titolare, Sergio Conceiçao ha deciso di mettere Luka Jovic dal primo minuto per la terza partita di fila dopo quelle contro Udinese e Atalanta. E lui come ha risposto alla fiducia del tecnico portoghese? Con una splendida doppietta e una grande prestazione. L'eroe della notte rossonera è stato lui che fino a poco tempo fa era ai margini del progetto tecnico milanista. Ora invece, dopo aver risolto anche alcuni problemi fisici, ha scalato le gerarchie e al momento è il centravanti titolare del Milan. Per questo il nostro consiglio è Luka Jovic marcatore (o il suo sostituto), offerto a 2.66 su Betway, 2.55 su Snai e 2.31 su Netbet.

