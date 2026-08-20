Quote Pulisic cambia squadra: centralità nel Milan e nodo rinnovo

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Amorim considera l'americano centrale nel nuovo Milan. Nessuna trattativa per l'addio, ma resta aperto il nodo del rinnovo. Da qui le quote bookmakers attive

Christian Pulisic resta uno dei giocatori sui quali il Milan intende costruire la nuova stagione. L'arrivo di Ruben Amorim non ha modificato la posizione dell'americano nelle gerarchie rossonere: il tecnico portoghese lo considera un elemento importante soprattutto per il ruolo di trequartista, dove potrà muoversi alle spalle del nuovo centravanti Goncalo Ramos. A tenere Pulisic lontano dal campo in questa fase è stato invece il problema fisico accusato durante il Mondiale con gli Stati Uniti. L'americano sta completando il recupero dall’infortunio: ha già svolto parte del lavoro con il gruppo e Amorim valuterà nei prossimi allenamenti se convocarlo per l’esordio contro il Torino. Sul mercato, invece, non risultano al momento trattative per una sua cessione e il suo nome non compare tra quelli sui quali il Milan sta lavorando in uscita. Resta però aperta la questione contrattuale. Pulisic è legato ai rossoneri fino al 2027, con un'opzione a favore del club per prolungare l'accordo di un'altra stagione, mentre i colloqui per un rinnovo più lungo non hanno ancora portato a un'intesa. Una situazione differente rispetto a quella di un giocatore effettivamente sul mercato, ma sufficiente a lasciare aperte alcune valutazioni sul medio periodo. Per questo è possibile trovare quote Pulisic cambia squadra tra i mercati proposti dai bookmaker.



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Pulisic nel Milan di Amorim: un ruolo centrale sulla trequarti

Le indicazioni arrivate nelle prime settimane del nuovo corso sono chiare. Ruben Amorim considera Pulisic uno dei giocatori più adatti a occupare le posizioni alle spalle della punta nel suo 3-4-2-1, sfruttandone la capacità di muoversi tra le linee, attaccare l'area e partire anche da una posizione più esterna. Il primo confronto diretto tra allenatore e giocatore è arrivato dopo il rientro dell'americano a Milanello e il progetto tecnico non sembra lasciare dubbi sul suo peso nella nuova squadra. Per il momento Amorim deve soltanto aspettarne il completo recupero fisico: Pulisic ha lavorato a parte dopo l'infortunio riportato durante il Mondiale e non è stato convocato per l'ultima amichevole estiva contro il Manchester United. La sua assenza va però tenuta distinta dalle esclusioni legate al mercato. Nella stessa occasione Tomori, Fofana, Nkunku e Odogu erano rimasti fuori per ragioni tecniche e legate a possibili cessioni, mentre Pulisic era indisponibile esclusivamente per infortunio. Un'altra indicazione che, allo stato attuale, porta verso la permanenza dell'americano a Milano.

Rinnovo Pulisic, contratto fino al 2027 e opzione per il 2028

Il tema da seguire riguarda piuttosto il contratto. L'accordo firmato al momento dell'arrivo dal Chelsea scade il 30 giugno 2027, ma il Milan dispone di un'opzione che gli consente di estenderlo unilateralmente fino al 2028. Non c'è dunque un rischio immediato di perdere il giocatore a parametro zero, ma la società vorrebbe comunque definire il rapporto su un orizzonte temporale più lungo. Nei mesi scorsi Gerry Cardinale aveva individuato in Pulisic uno dei giocatori da confermare nel nuovo progetto e si era parlato della possibilità di arrivare a un accordo fino al 2030. La trattativa non ha però prodotto finora un'intesa definitiva, anche per la distanza sulle condizioni economiche del nuovo contratto. Nel corso dell'estate non sono mancati nemmeno interessamenti dall'estero. Nei mesi precedenti era stata riportata una proposta importante proveniente dagli Stati Uniti, con il New York City interessato a riportare Pulisic in MLS. Anche in quel caso, però, la posizione del Milan era stata quella di non prendere in considerazione una cessione del giocatore.

Quote Pulisic cambia squadra: la permanenza resta lo scenario principale

Le quote sulla prossima squadra di Pulisic vanno quindi lette nel contesto di una situazione che oggi appare piuttosto definita sul piano tecnico. L'americano non è stato inserito tra i giocatori da cedere, Amorim gli ha riservato un ruolo importante e il Milan dispone anche dello strumento contrattuale per estendere il rapporto fino al 2028. Il mercato dei bookmaker riguarda dunque soprattutto gli scenari che potrebbero aprirsi qualora il discorso sul rinnovo dovesse rimanere irrisolto. Una proposta particolarmente importante potrebbe naturalmente essere valutata, come accade per molti giocatori di primo piano, ma al momento non risultano negoziati per portare Pulisic lontano da Milano. La situazione potrà essere rivalutata nei prossimi mesi, soprattutto quando riprenderanno i contatti sul contratto. Nell'immediato, invece, tutte le indicazioni provenienti dal Milan e dalle scelte di Amorim portano nella stessa direzione: Pulisic resta uno dei giocatori centrali del progetto rossonero.

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