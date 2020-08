21/08/04: Milan-Lazio 3-0: gli highlights della vittoria dei rossoneri in Supercoppa Italiana

Il 21 agosto 2004, a San Siro, si consumava la finale di Supercoppa Italiana in cui il Milan grazie alla tripletta di Shevchenko conquistava il titolo di supercampione italiano. Sui propri profili social il Milan ha pubblicato gli highlights della sfida.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 2004 <br>Sheva 3️⃣ <br>Lazio 0️⃣ <br><br>And another Supercoppa Italiana was added to our cabinet <br><br>Un'altra Coppa si va ad aggiungere alla nostra bacheca 🇮🇹 <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/6WVNWUiwmg">pic.twitter.com/6WVNWUiwmg</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1296779545417330690?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>