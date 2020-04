A. Sala: "Triste non poter fare ciò che si ama di più"

Alessandro Sala, giocatore della Primavera rossonera, è intervenuto su Instagram per descrivere le sue sensazioni in questo momento: "E' triste rimanere a guardare, è triste non poter correre su quel campo, è triste non poter fare ciò che si ama di più. Alla fine sei tutto ciò per cui ho sempre sudato, ho sempre sognato... Mi mancano quei momenti di gioia, tristezza, rabbia e di sfogo. Tutto tornerà come prima e ogni pensiero, ogni rabbia, ogni gioia tornerà su quel prato verde. Mi manca poter tirare fuori tutto ciò che ho dentro e farlo nel miglior modo al mondo... Su un prato verde con una palla tra i piedi".