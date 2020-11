Addio Maradona, Dalot: "Ti ricorderemo per sempre, sei stato leggendario"

Diogo Dalot, terzino rossonero, ha voluto ricordare Maradona con un tweet sul proprio profilo ufficiale: "Ti ricorderemo per sempre. La tua passione per lo sport è stata leggendaria come te. Riposa in pace".TWe will always remember you! Your passion for this sport is as legendary as you are Rest in peace.

