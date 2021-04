Al lavoro verso Parma-Milan, le immagini odierne del lavoro a Milanello

A Milanello prosegue il lavoro verso Parma-Milan, match valido per la trentesima giornata di Serie A in scena sabato 10 aprile alle ore 18:00. Sui profili social del club rossonero sono state condivise le immagini della sessione odierna: si può notare anche dalle foto come Leao sia tornato finalmente a lavorare in gruppo dopo l'infortunio.