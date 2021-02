Bennacer commenta la sconfitta: "Serata difficile ma non ci arrendiamo"

Ismael Bennacer non si nasconde, la prestazione del Milan contro lo Spezia non è stata assolutamente all'altezza. L'algerino però non si abbatte dopo la sconfitta: "Partita difficile stasera... Ma non ci arrendiamo" commenta sul suo profilo Twitter.

Match difficile ce soir... On ne baissera pas les bras malgré tout ️ #ForzaMilan pic.twitter.com/XW1gT6PWg6 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 13, 2021