Brahim Diaz: "Oggi partita difficile. Grazie per il sostegno, siete incredibili"

Milan-Porto 1-1 è stata anche la partita che ha visto il ritorno di Brahim Diaz tra i titolari dopo uno stop forzato a causa della positività al Covid. Lo spagnolo ha ringraziato i tifosi per il grande affetto che hanno dimostrato nei confronti della squadra: "Oggi è stata una partita difficile, felice per il ritorno. Siete incredibili, grazie per il sostegno!".

