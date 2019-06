Calabria: "Addio Euro U21, l'avevo sognato ma non ce l'ho fatta. Forza ragazzi!"

Intervenuto su Instagram, Davide Calabria ha scritto un lungo messaggio riguardante il suo abbandono all'Europeo U20: "Lo avevo preparato e sognato. Conquistato e immaginato. Ma non ce l’ho fatta. Nonostante la buona volontà e gli sforzi. Nonostante oggi sia quasi guarito, l’infortunio subito avrebbe pregiudicato il mio rendimento, avrebbe frenato forse la squadra, ed avrei tolto ad uno dei compagni, la possibilità di sudare la maglia al 100% della condizione. E non sarebbe stato giusto. Ed allora abbiamo deciso così.

Sarò il 24º del gruppo, mi sento parte integrante della squadra come se fossi con loro.

Ha un sogno l’Under21 🇮🇹 e questo sogno è anche mio.

Forza ragazzi ✌ #U21EURO #DC2".