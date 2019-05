Calabria: "Rimpianto Champions, ma abbiamo fatto tante cose buone. Ripartiremo a luglio da quelle"

Attraverso Instagram, Davide Calabria ha pubblicato questo messaggio dopo la fine della stagione con il Milan: "Da una parte resta il rimpianto, la Champions League era lì, alla nostra portata, e ci è sfuggita nel finale. Ma dall’altra restano i 68 punti. Il 5º posto. La voglia di non cadere. E tante cose buone fatte. E da quelle ripartiremo, a luglio, a Milanello. Con più rabbia, con più testa, con maggiore convinzione. Per difendere una maglia gloriosa, per difendere il Milan. Io sono ancora a Milanello, sperando di potercela fare per Euro2019".