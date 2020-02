Hakan Calhanoglu, intervenuto su Instagram con una story, ha fatto un parallelo tra il braccio di Alex Sandro, su suo cross, in Juventus-Milan dell'anno scorso (rigore non concesso ai rossoneri) e l'intervento di Calabria che è costato il penalty nella sfida di Coppa Italia. Il turco ha scritto: "No comment" in relazione ai due episodi.