Castillejo al Milan, un affare agevolato... da un parroco

Samu Castillejo, intervistato da Dazn, ha svelato un retroscena riguardo al suo approdo al Milan: "Si parlava della mia cessione al Milan, al parroco piacevo tanto per come giocavo, mi ha detto di non andare e qualcuno stava riprendendo la messa e lui ha anticipato il trasferimento. Lo ha ufficializzato lui al 100% perché non era ancora sicuro, ma era tutto quasi definito e alla fine l’ha chiusa lui."

Castillejo-Milan: tutto iniziò così 🙏

