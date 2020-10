Questo pomeriggio, prima della partita, una delegazione della Curva Sud ha scortato il pullman della squadra rossonera all'arrivo a San Siro con cori, fumogeni e tantissima passione. Samu Castillejo ha pubblicato nelle sue stories Instagram una dedica per i tifosi dopo la grande vittoria per 2-1 contro l'Inter: "Questa è anche per voi, cazzo!".