Castillejo emozionato dopo la vittoria col Verona: "Sorrisi e lacrime, questo è il calcio"

"Sorrisi e lacrime, questo è il calcio". Questo è il messaggio di Samu Castillejo per i tifosi al termine di Milan-Hellas Verona. Lo spagnolo è entrato in campo nella ripresa ed è stato protagonista nella grande rimonta rossonera con un rigore procurato e propiziando l'autogol del definitivo 3-2. Al fischio finale Casti si è lasciato andare ad un pianto liberatorio per sfogarsi dopo un periodo difficile senza giocare. Il numero 7 ha ribadito di essere sempre a disposizione del Miste e sempre pronto a dare tutto per la squadra e i suoi compagni.