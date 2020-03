Emergenza coronavirus, Ibra: "Aiuto ai veri eroi: mascherine all'Humanitas"

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Data la situazione d’emergenza qui in Italia, Mind The Gum (azienda che produce una gomma da mastica di cui lo svedese è testimonial) vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online. Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera".