Francia, finalmente Theo: tra i convocati di Deschamps presente anche il terzino rossonero

Dopo una lunga attesa arriva la gioia della prima convocazione con la Francia per Theo Hernandez. Il Ct Didier Deschamps, pochi minuti fa, ha diramato la lista dei convocati per le prossime gara della nazionale transalpina e tra i giocatori selezionati figura anche il laterale rossonero. Nei mesi scorsi, nonostante le ottime gare del nativo di Marsiglia, l'allenatore francese non lo aveva mai chiamato ma ora per Theo arriva la giusta ricompensa dopo i miglioramenti mostrati.