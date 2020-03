Giacinti: "Non vedo l'ora di tornare in campo e di rivedere Bergamo di nuovo viva"

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, è intervenuta su Instagram e ha lanciato un messaggio di speranza in un momento molto difficile: "Stavo pensando.. Una volta che finirà tutto questo qual è la prima cosa che vorreste fare? O quale desiderio vorreste realizzare? Io la prima cosa che farò sarà sicuramente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici che in questo periodo difficile sono stati e sono la mia forza, con loro mi piacerebbe fare un giro in Città Alta in vespa, sedermi sulle mura con una bella bibita ghiacciata e vedere tutta Bergamo di nuovo viva. Poi ovviamente non vedo l’ora di tornare in campo, correre lottare su ogni pallone e sentirvi esultare dopo un gol".