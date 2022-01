Giroud e l'idolo Sheva: "La vita mi ha dato la possibilità di incontrarlo e di indossare la sua stessa maglia"

Olivier Giroud, da quando è arrivato in estate dal Chelsea, non ha mai nascosto la sua passione per l'Italia e per i colori rossoneri. Il centravanti francese ha parlato su Instagram del suo idolo Shevchenko: “Qualche tempo fa il mio giocatore preferito era un Milanista: Andriy Shevchenko. La vita mi ha dato l’opportunità di incontrarlo più volte. E di indossare la stessa maglia che indossava lui. La vita è bella, tutto può succedere: basta crederci”.