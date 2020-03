Giulini contro Spadafora: "L'Italia ha bisogno di lucidità e chiarezza"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha espresso la sua rabbia per la precarietà delle decisioni sulla disputa delle partite in A. Il patron rossoblù, in particolare, si è scagliato contro Spadafora apostrofando: "Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse!<br><br>Adesso l'Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti.</p>— Tommaso Giulini (@tommasogiulini) <a href="https://twitter.com/tommasogiulini/status/1236673198852321280?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2020</a></blockquote>