Ibra a Parigi con un fan d'eccezione: Zlatan e la foto con Mbappe

Zlatan Ibrahimovic è a Parigi per il matrimonio del suo ex compagno di squadra Marco Verratti (i due hanno giocato insieme nel PSG, ndr) e per l'occasione ha concesso una foto ad un fan d'eccezione. Parliamo di Kylian Mbappé stella del calcio mondiale in forza al club parigino. Il nazionale francese si è sempre detto un grande ammiratore di Ibra e non ha perso l'occasione per chiedergli una foto, postata poi immediatamente sui propri social.