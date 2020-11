Ibrahimovic, grande coinvolgimento da bordocampo con la Fiorentina: tanti incoraggiamenti

Attualmente fuori per un infortunio, Zlatan Ibrahimovic è presente allo stadio San Siro per sostenere i compagni nella gara con la Fiorentina. Dalle inquadrature lo svedese è sembrato molto coinvolto con grandi incoraggiamenti ai compagni e coinvolgenti esultanze ai gol di Romagnoli e Kessie. Una carica non indifferente per gli 11 in campo.