Ibrahimovic si gode il gol in Serie A a 40 anni: "Infinito"

Deve ancora entrare in condizione e si vede, la partita di oggi ne è la prova. Contro il Bologna Ibra non ha sicuramente offerto una delle sue migliori prestazioni per usare un eufemismo, facendo addirittura autogol ad inizio ripresa per il momentaneo 1-2 degli emiliani. Eppure Zlatan è riuscito lo stesso a lasciare il segno, in senso positivo: assist per Leao per il gol del vantaggio e gol per il definitivo 2-4 che chiude il match. E con questa rete Ibra entra ancora di più nella leggenda della Serie A. È diventato il quarto marcatore più anziano nella storia della Serie A (40 anni e 20 giorni), prima di oggi erano stati tre i calciatori in gol con almeno 40 anni nel massimo campionato italiano: Costacurta, Piola e Vierchowod.

Lo svedese celebra questo traguardo su Instagram, definendosi: "Infinito".