Il Milan celebra la firma di Rebic con un video di tutti i suoi gol

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha celebrato la firma di Ante Rebic con un video che raccogliere tutti i gol realizzati dal croato nella scorsa stagione 12 reti come il suo nuovo numero di maglia.

To celebrate Ante’s permanent transfer, let’s savour all 12 of his goals from 2020 so far 😋

Ante ➊➋, come i suoi gol segnati... per ora: gustiamoceli insieme 😋#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/jt66DiPN7g