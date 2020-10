Il Milan e il gol più bello di ottobre: vince la rete di Ibra nel derby

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha comunicato che, a seguito delle consuete votazioni dei tifosi, la rete di Ibrahimovic nel derby (lo 0-2 su assist di Leao) ha ricevuto il premio di gol più bello del mese di ottobre.

BEST GOAL FROM OCTOBER



It was a tight race, but @Ibra_official's derby decider wins the goal of the month 🤩



Una bella lotta, vinta da Zlatan: il suo gol nel Derby è il migliore del mese 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/c7aKxwKPIj