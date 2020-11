Il Milan e le immagini dell'allenamento odierno: "Subito al lavoro"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una serie di scatti dell'allenamento odierno al centro sportivo rossonero. Normale seduta per chi non è sceso in campo contro il Lille, come Calabria, Romagnoli, Kessie e Saelemaekers. La formazione milanista ha iniziato a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro la Fiorentina.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">No time to waste, Sunday’s game is in sight <br>Subito al lavoro verso <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanFiorentina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanFiorentina</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/yjnqaJ1unS">pic.twitter.com/yjnqaJ1unS</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1332331349588520960?ref_src=twsrc%5Etfw">November 27, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>