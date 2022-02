Il Milan ricorda 'l'eterna leggenda' Pantani nell'anniversario della sua scomparsa

Il 14 febbraio 2004 il mondo dello sport tutto salutava per sempre - in circostanze ancora da chiarire completamente - Marco Pantani, campione assoluto del ciclismo italiano ed internazionale. Il Milan l'ha voluto ricordare con un tweet a lui dedicato:

Once a legend, always a legend ❤️

We miss you, Marco 🚴‍️

Marco Pantani, eterna leggenda 🚴‍️#SempreMilan pic.twitter.com/Aayc5JSXit