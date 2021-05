Il Milan ricorda la giornata contro la discriminazione di genere: "Il pregiudizio è ignoranza, la diversità è uguaglianza"

Intervenuto sui propri canali social, il Milan ha ricordato la giornata contro la discriminazione di genere e orientamento sessuali. Con un 'Tweet' e una didascalia forte, il club rossonero ha ribadito la sua opposizione a ogni forma di discriminazione. Queste le parole usate: "Il pregiudizio è ignoranza, la diversità è uguaglianza. Stop alla discriminazione di qualsiasi genere"

Prejudice is ignorance

Diversity is equality

Stop discrimination of any kind! #WeRespAct #IDAHOBIT pic.twitter.com/YzFutNq74y