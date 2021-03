Il Milan si schiera contro il razzismo: "Insieme contro ogni forma di discriminazione"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha ricordato la lotta al razzismo tramite la promozione dell'iniziativa della Lega e della EA tramite il videogioco FIFA. Il Milan ha postato un video con alcuni protagonisti del nostro campionato, tra cui Calabria, scrivendo "Insieme contro ogni forma di discriminazione"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WeRespAct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeRespAct</a> <br>Together as one team against any form of discrimination. <br>Insieme contro ogni forma di discriminazione. <a href="https://twitter.com/unar_norazzismi?ref_src=twsrc%5Etfw">@unar_norazzismi</a> <a href="https://twitter.com/SerieA?ref_src=twsrc%5Etfw">@SerieA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KeepRacismOut?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KeepRacismOut</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreCalcio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeAreCalcio</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreOneTeam?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeAreOneTeam</a> <a href="https://t.co/WjsQIRan76">pic.twitter.com/WjsQIRan76</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1372208755186745344?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>