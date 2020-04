Inter-Milan, gli highlights del primo #eDerbyMilano

Nella giornata di ieri si è giocato il primo eDerby di Milano della storia, con Rafael Leão e Sebastiano Esposito si sono sfidati sul campo virtuale di eFootball PES2020. Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un video con gli highlights del match, terminato in pareggio per 2-2.

Miss out on our first eDerby? Check out the highlights!

Vi siete persi il primo #eDerbyMilano? Ecco gli highlights! #acmilantogether @officialpes pic.twitter.com/lhQCPhwHSM