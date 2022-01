Italia, Florenzi e Tonali si allenano a Coverciano: gli scatti

Oggi primo allenamento a Coverciano per l'Italia e i 35 Azzurri convocati da Mancini per questo breve stage in vista dei play off per i Mondiali di fine marzo. Nel gruppo ci sono anche quattro rossoneri: Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Sandro Tonali. Gli ultimi due sono tra i protagonisti immortalati negli scatti dell'allenamento odierno e pubblicati sui canali social della Nazionale.