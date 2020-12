Kalulu felice del ritorno a Milanello: "Tornato al lavoro"

Dopo la sosta natalizia i rossoneri sono tornati a Milanello per ripartire verso la ripresa del campionato: mister Pioli ha iniziato a preparare con i suoi ragazzi la sfida del 3 gennaio contro il Benevento. Il Milan andrà in Campania per affrontare la squadra allenata da Pippo Inzaghi nella prima giornata di Serie A del 2021. Tra i giocatori più concentrati per la ripartenza del campionato figura anche Pierre Kalulu che su Instragram ha scritto: "Tornato al lavoro"