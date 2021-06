Kerkez: "Felice di aver concluso la mia prima stagione al Milan"

Nel pomeriggio la formazione Primavera dei rossoneri ha giocato l'ultimo match della stagione, perdendo 1-2 contro il Genoa e terminando al decimo posto in Serie A. Niente play off, ma è stato comunque un percorso incoraggiante dopo la promozione dell'anno scorso dalla Primavera 2. Tra i giocatori che si sono messi in mostra questa stagione c'è anche Milos Kerkez, terzino sinistro arrivato in inverno dall'ETO FC Győr, che su Instagram si dice soddisfatto della sua prima esperienza a Milano: "Felice di aver concluso la mia prima stagione al Milan. Ora è il momento di riposarsi e prepararsi per la prossima stagione".