Kjaer: "Bello essere tornato in campo con la squadra"

Ieri Simon Kjaer è entrato in campo nella ripresa dell'amichevole contro il Real Madrid. Si tratta dei primi minuti che il danese gioca in questa preparazione estiva. Al termine del match, il difensore centrale milanista ha pubblicato questo messaggio su Twitter: "Bello essere tornato in campo con la squadra".

Good to be back on the pitch with the team#SempreMilan ️ pic.twitter.com/WDPOgCiyM2 — Simon Kjær (@simonkjaer1989) August 9, 2021