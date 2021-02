Kjaer verso il recupero, il danese fa progressi: oggi metà allenamento in gruppo

Simon Kjaer lavora sodo per tornare disponibile il primo possibile. Il difensore danese, out da circa due settimane per un problema muscolare accusato durante il derby di Coppa Italia, sta facendo progressi, come scrive lui stesso nelle storied di Instagram. Nella giornata di lavoro odierna a Milanello il difensore ha svolto metà allenamento in gruppo e metà allenamento personalizzato.