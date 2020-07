La nuova rossonera Agard compie gli anni: gli auguri del Milan

Laura Agard, nuova calciatrice rossonera, ha compiuto oggi 31 anni. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha dedicato un post alla sua giocatrice francese: "Buon compleanno alla nuova rossonera, Laura Agard!".

#HBD Laura Agard. Have a great day! How does it feel to celebrate your first Rossonero birthday? ❤️



Buon compleanno alla nuova rossonera, Laura Agard! ❤️#SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/kCB6OLBdjF