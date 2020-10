Leao amareggiato dopo Milan-Roma: "Meritavamo di più"

Non sono bastati due splendidi assist di Rafael Leao per vincere, Milan-Roma è terminata 3-3. Una gara piena di occasioni e decisioni arbitrali discutibili, ed ecco perché Rafael Leao ha sfogato un po' della sua frustrazione sui social al termine della partita: "Meritavamo di più ma non molliamo".

meritavamo di più ma non abbiamo abbassato le braccia 🙏🙌@acmilan pic.twitter.com/IuCScWMBHy — Rafael Leão (@RafaeLeao7) October 26, 2020