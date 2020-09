In attesa di tornare presto in campo anche lui, Rafael Leao, che ieri ha assistito a San Siro al match contro il Bologna, ha ringraziato su Twitter i suoi compagni di squadra per la vittoria per 2-0 contro i rossoblù di Mihajlovic: "Grazieee ragaaa! 3 punti!".

Grazieee ragaaa ️

3 punti pic.twitter.com/XJF5YcMFhB — Rafael Leão (@RafaeLeao7) September 21, 2020