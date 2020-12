Leao fa il conto alla rovescia: "Aspettando di tornare in gruppo..."

Rafael Leao sta recuperando dal problema al flessore che lo ha bloccato in nazionale circa due settimane fa ed entro pochi giorni tornerà ad allenarsi in gruppo. Il portoghese oggi ha lavorato a parte e ha postato su Instagram una foto con una didascalia che lascia trasparire l'impazienza che ha l'ex Lille di tornare in campo insieme ai compagni: "Aspettando di tornare con la squadra".