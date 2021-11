Leao sui social: "Concentrati sulla prossima partita"

Rafael Leao poco fa ha pubblicato un post su Instagram che lo ritrae mentre si allena. Il classe 1999, che quest’anno sta disputando una grande stagione, ha scritto: “Concentrati sulla prossima”. Leao è concentrato sulla sfida di domani contro il Porto. In casa Milan, come detto anche da Pioli, non si pensa già al derby, prima si vuole fare risultato contro il Porto.