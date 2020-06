Lecce-Milan, la top 5 dei gol rossoneri contro i salentini

Per avvicinarsi alla partita tra Lecce e Milan, i canali social rossoneri hanno proposto la top five dei goal della squadra rossonera contro la formazione salentina. Tra le reti presenti, senza dubbio, figura una delle tre perle di Boateng datata 2011/12.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/hashtag/LecceMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LecceMilan</a>'s 5⃣ Goals: do you agree with our picks?<br>Ecco i nostri migliori 5⃣ gol segnati a Lecce, siete d'accordo?<br> Scoprite tutte le curiosità sul match di <a href="https://twitter.com/StarCasinoSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@StarCasinoSport</a> su <a href="https://t.co/D1f6S8cWp7">https://t.co/D1f6S8cWp7</a><a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/IlNuovoModoDiVivereIlCalcio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IlNuovoModoDiVivereIlCalcio</a> <a href="https://t.co/1VUtOYDiLK">pic.twitter.com/1VUtOYDiLK</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1275086241990664194?ref_src=twsrc%5Etfw">June 22, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>