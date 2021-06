Milan, Borriello festeggia il suo compleanno: ecco il post del club rossonero

Nato a Napoli il 18 giugno 1982, Marco Borriello compie oggi 39 anni. Borriello, nelle sue varie esperienze in rossonero, è riuscito a scendere in campo per 75 volte, segnando 21 gol. Nel palmares di Borriello figurano un campionato vinto nel 2003/2004 e una Champions League nel 2006/2007. Entrambi i successi avvenuti con Carlo Ancelotti in panchina. Il Milan gli ha dedicato un post sui social a cui la nostra redazione si unisce per fargli gli auguri di buon compleanno.