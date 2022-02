Milan, buon compleanno a Roberto Baggio: "Uno spettacolo vederlo giocare"

Compie oggi 55 anni Roberto Baggio. Il ‘Divin Codino’ nato a Caldogno in provincia di Vicenza, nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Milan. Due le stagioni trascorse in rossonero, dal 1995 al 1997. Le presenze con il Milan di Baggio sono state 67, mentre i gol 19. La società rossonera gli fa gli auguri di compleanno sui social scrivendo: “Il Divin Codino compie 55 anni. Non importa quale maglia indossasse, era sempre uno spettacolo vederlo giocare”.

What a player he was: have a great day, Roby Baggio 🇮🇹



Il Divin Codino compie 55 anni 🇮🇹

Non importa quale maglia indossasse, era sempre uno spettacolo vederlo giocare #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/kA2X5ORXnI — AC Milan (@acmilan) February 18, 2022