Milan, Diaz e l'esordio a San Siro: "Dagli spalti al campo"

Durante Milan-Bologna di questa sera Brahim Diaz, giovane esterno arrivato in prestito dal Real Madrid, ha fatto il suo esordio in partite ufficiali con la maglia rossonera a San Siro. Per l'occasione lo spagnolo ha pubblicato sui suoi social un collage con delle sue foto da bambino in cui era proprio a San Siro a fare il tifo per il Milan: "San Siro, dagli spalti al campo". Per Brahim un piccolo grande sogno che si è avverato.