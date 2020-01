Milan Femminile, l'allenamento delle rossonere al Vismara

Il Milan Femminile continua ad allenarsi al Vismara sotto gli occhi vigili di Maurizio Ganz. Le rossonere stanno preparando la sfida di lunedì contro la Roma, di seguito gli scatti della seduta odierna.

Fully focused for the second half of the season



In preparazione della prima giornata di ritorno #SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/8l9CG4J2tu