Milan, gli auguri a van Bommel: "Buon 43° compleanno Mark"

Il Milan ha augurato un felice compleanno a Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che oggi ha compiuto 43 anni. Il mediano olandese ha giocato in rossonero dal 2011 al 2012, vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

A second birthday wish today but special, nonetheless

We all wish you a lovely one: @MarkvanBommel6



Vi siete ricordati di fare gli auguri a van Bommel?

Buon 43 ̊ compleanno Mark #SempreMilan pic.twitter.com/iCAS6O7lTD