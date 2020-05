Milan, gli highlights dell'euroderby con l'Inter che vale la finale di Champions League

Nel giorno dell'anniversario dell'euroderby del 2003, il Milan ha pubblicato gli highlights del pareggio con i neroazzurri che valse la finale di Manchester. Il gol di Shevchenko e il miracolo di Abbiati, in particolare, valsero l'ultimo atto con la Juventus 8 anni dopo l'ultima volta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 2003 ️<a href="https://twitter.com/jksheva7?ref_src=twsrc%5Etfw">@jksheva7</a> scores, Abbiati saves to send us through to the <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> final 🤩<br>Il gol di Sheva e il ginocchio di Abbiati per il pareggio più bello di sempre 🤩<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/v7qYEr8pa6">pic.twitter.com/v7qYEr8pa6</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1260479899204071424?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2020</a></blockquote>